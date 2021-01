Djordjevic rende merito a Cantù

17 Gennaio 2021

Cantù battuta in casa dalla Virtus: 91-82 per i felsinei.

Sasha Djordjevic, soddisfatto per il successo del Paladesio, rende merito a Cantù, che ha lottato fino a quanto ha potuto contro la sua Virtus, vittoriosa 91-82.

"E’ arrivata una vittoria importantissima per il nostro campionato, in casa di una squadra che è cresciuta tantissimo con l’innesto di Gaines e Williams – dice il coach serbo dei bianconeri -. Sapevamo ci avrebbe dato fastidio con talento e atletismo, noi siamo stati bravi a credere nella nostra difesa e vincerla con alcuni numeri impressionanti. 30 assist, con 21 di Teodosic e Markovic assieme. Markovic è stato incredibile in difesa, ricordo un recupero saltando sulla panchina di Cantù: è un esempio per tutti i suoi compagni".