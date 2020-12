Crotone-Napoli, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

Crotone e Napoli giocheranno domenica alle ore 18.

Gli uomini di Stroppa punteranno sulla fisicità di Simy e sulla fantasia di Messias nel duo offensivo. In difesa il compito per arginare l'attacco partenopeo sarà affidato al trio Magallan, Marrone e Luperto.

Gattuso, dopo un periodo complicato, ha ottenuto una splendida vittoria contro la Roma e un deludente pareggio in Europa League. Petagna scalpita per una maglia da titolare, ma dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina con Mertens favorito sull'ex Spal.

Le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa. In panchina: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Golemic, Crociata, Eduardo, Rojas, Zanellato, Dragus.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Elmas, Politano, Lobotka, Llorente, Petagna.