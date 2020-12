Cristiano Ronaldo scopre che han fatto meglio di lui

14 Dicembre 2020

Sono comunque numeri da record per il campione portoghese.

Al Ferraris di Genova, contro il Genoa, è arrivata la centesima presenza con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo. Numeri da record per il campione portoghese che è andato a segno per ben 79 volte, di cui due sul campo dei liguri, domenica, entrambe le volte su calcio di rigore.

Eppure nella storia del club piemontese ci sono due calciatori che hanno realizzato più reti di lui nelle prime cento partite giocate con i suoi colori: si tratta di Omar Sivori, in gol in 84 occasioni e Felice Borel, che per 80 volte ha bucato il portiere avversario.

Con i due calci di rigore trasformati domenica contro Mattia Perin, tra l’altro ex juventino, Cristiano Ronaldo è salito a quota 31 gol in serie A nell’anno solare 2020.