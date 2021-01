Cristiano Ronaldo, nuovo messaggio alla Juventus

2 Gennaio 2021

L'attaccante bianconero suona la carica in vista della ripresa del campionato.

Cristiano Ronaldo suona la carica alla vigilia della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. L'attaccante della Juventus sul suo profilo Instagram ha postato una foto con il compagno di squadra, e suo capitano, Giorgio Chiellini: "Nuovo anno, stessi obiettivi", è la frase a corredo dell'immagine, un segnale a tutto l'ambiente.

La Juventus, sconfitta dalla Fiorentina nell'ultima partita del 2020, sta preparando la sfida contro l'Udinese, in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una vittoria è d'obbligo per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle milanesi, e CR7 vuole tenere tutti sulla corda per iniziare nel migliore dei modi il 2021.