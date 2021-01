Cristiano Ronaldo domina: la Juve si rialza, poker all’Udinese

3 Gennaio 2021

La squadra di Pirlo piega per 4-1 i friulani all'Allianz Stadium.

La Juventus rialza la testa in campionato superando per 4-1 l'Udinese nel posticipo giocato all'Allianz Stadium e valido per la quindicesima giornata. Il mattatore del match è Cristiano Ronaldo, protagonista assoluto con una doppietta e un assist a Chiesa.

Dopo un gol annullato in avvio a De Paul, CR7 scaccia i timori bianconeri sbloccando il risultato al 33' con un bel destro dopo un suggerimento in profondità di Ramsey.

Nella ripresa il cinque volte Pallone d'Oro si reinventa assistman, mandando in porta Chiesa con un pregevole esterno destro: 2-0. La terza rete della Juve arriva al 70': Bentancur recupera il pallone e innesca Ronaldo, che a campo aperto davanti a Musso non può sbagliare.

Grazie a questa doppietta, Ronaldo vola al primo posto solitario della classifica cannonieri con 14 reti. Allo scadere c'è gloria anche per Dybala, che firma allo scadere il poker. Con questo successo la Juventus risale al quinto posto a 27 punti, a -10 dal Milan capolista, mentre l'Udinese, che nel secondo tempo colpisce due pali e segna nel finale con Zeegelaaar, resta tredicesima.