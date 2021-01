Coppa Italia: Inter-Milan, probabili formazioni

26 Gennaio 2021

Nerazzurri e rossoneri in campo in serata per il quarto di finale di Coppa Italia

Inter e Milan si giocano in serata l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: chi vincerà affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Spal, in programma mercoledì sera. Conte non è intenzionato a fare turnover a centrocampo, dove giocheranno ancora Brozovic, Vidal e Barella. In attacco più Sanchez che Lautaro in fianco a Lukaku.

Pioli deve fare a meno dello squalificato Donnarumma, partono dalla panchina Tonali e Mandzukic, entrambi acciaccati. Nuova chance per il neo acquisto Meité a centrocampo, in attacco Ibrahimovic sostenuto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.