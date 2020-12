Zlatan Ibrahimovic, il rientro slitta ancora

2 Dicembre 2020

Prima conferenza stampa dopo il tampone negativo di ieri per Stefano Pioli, pronto a tornare sulla panchina del Milan già domani sera contro il Celtic.

"Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 giorni lunghi. Ieri sera quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, perchè non vedevo l'ora di veder tornare. Devo dire grazie al club, perchè hanno migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza, grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare, un grazie immenso alla squadra perchè mi ha reso orgoglioso e grazie a chi mi ha sostituito. Son stato fortunato perchè ho avuto qualche sintomo, ma ho preso il Covid in modo leggero. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere alta la guardia, con distanziamento e mascherine. Potremo abbassarla solo quando ci sarà una cura".

Sulla sua esperienza di allenatore a distanza. "Capisco un po' di più chi sta davanti alla tv e che critica facilmente. Dalla tv qualche errore fai più fatica a sopportarlo. In partita sono più positivo e propositivo, a casa mi son trovato un po' più nervoso. La squadra ha fatto prestazioni positive, con qualche difficoltà come è normale all'interno della partita".

Pioli è tornato mentre per Ibrahimovic bisognerà aspettare ancora. "Andiamo avanti giorno per giorno. Forse per domenica è un po' presto, però valutiamo bene, manca ancora qualche giorno".