Fiorentina-Genoa, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

Dopo le sconfitte con Benevento e Milan, la Viola vuole rialzarsi.

Fiorentina e Geoa chiuderanno la decima giornata di Serie A lunedì alle ore 20:45. I padroni di casa non saranno guidati da Cesare Prandelli, fermato dal Covid; in panchina ci sarà Pin. Probabile utilizzo del 4-3-3 per la Viola con Callejon, Vlahovic e Ribery nel tridente offensivo.

Maran punterà ancora su Pandev e Scamacca, ma dovrà fare a meno degli indisponibili Biraschi, Cassata, Marchetti, Perin e Zappacosta.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli (in panchina Pin). In panchina: Terracciano, Brancolini, Martinez, Quarta, Barreca, Igor, Bonaventura, Duncan, Borja Valero, Saponara, Lirola, Kouame, Cutrone.

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani; Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran. In panchina: Zima, Criscito, Masiello, Rovella, Radovanovic, Sturaro, Zajc, Destro, Parigini, Pjaca, Shomurodov.