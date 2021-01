Cagliari-Napoli, probabili formazioni

2 Gennaio 2021

Cagliari e Napoli scenderanno in campo domani alle ore 15.

Gennaro Gattuso e il suo Napoli vogliono iniziare al meglio il 2021 e si affideranno al tridente Lozano, Petagna e Insigne per affrontare il Cagliari domani alle 15. Osimhen, tornato dall'infortunio, dovrà stare fermo causa Covid. Di Lorenzo e Hysaj agiranno sulle fasce con Manolas e Maksimovic che dovranno cercare di non far rimpiangere Koulibaly.

I padroni di casa si schiereranno a specchio dei partenopei con Ounas, Joao Pedro e Simeone in attacco, supportati da Sottil. Zappa e Lykogiannis agiranno sulle fasce con Ceppitelli e Walukiewicz al centro della difesa.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nandez; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco. In panchina: Vicario, Tripaldelli, Carboni, Pisacane, Caligara, Pereiro, Oliva, Pinna, Tramoni, Cerri, Pavoletti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, L. Insigne. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Llorente.