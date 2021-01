Bologna-Udinese, probabili formazioni

5 Gennaio 2021

Bologna e Udinese si sfideranno domani pomeriggio alle 15.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, sfiderà un Udinese che non vince da quattro partite. Orsolini potrebbe partire dal primo minuto insieme a Soriano e Palacio per supportare l'unica punta Barrow.

Gli ospiti devono riscattare la pesante sconfitta contro la Juventus: Forestieri e Lasagna saranno il duo offensivo, supportati da De Paul e Pereyra. Sono molte le assenze in attacco per i bianconeri: Okaka, Deulofeu e Pussetto non faranno parte della gara.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. In panchina: F. Ravaglia, Hickey, Denswil, Calabresi, Khailoti, Poli, Baldursson, Kingsley, Skov Olsen, Rabbi, Vignato, Vergani.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna. Allenatore: Gotti. In panchina: Scuffet, Gasparini, De Maio, Ter Avest, Makengo, N. Molina, Ouewjan, Walace, Palumbo, Mandragora, Nestorovski.