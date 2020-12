Benevento-Lazio, probabili formazioni

15 Dicembre 2020

Benevento e Lazio vogliono riscattare le sconfitte contro il Sassuolo e l'Hellas Verona.

I padroni di casa dovranno fare a meno degli indisponibili Caldirola, Maggio e Moncini con Iago Falque che potrebbe tornare tra i titolari nel trio offensivo insieme a Improta e Lapadula. Glik guiderà la difesa insieme a Tuia, Letizia e Barba.

Simone Inzaghi non potrà contare su Acerbi, Leiva e Lulic. In attacco, accanto a Ciro Immobile, il ballottaggio è tra Correa e Caicedo con l'argentino in vantaggio sul numero 20 biancoceleste, autore del momentaneo gol del pareggio contro l'Hellas Verona.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, R. Insigne, Caprari, Sau, Di Serio.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: S. Inzaghi. In panchina: Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Patric, D. Anderson, Czyz, Cataldi, Parolo, A. Pereira, Moro, Caicedo.