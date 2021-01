Benevento-Atalanta, probabili formazioni

8 Gennaio 2021

La sorpresa Benevento ospita la lanciatissima Atalanta

La 17a giornata di Serie A si apre alle 15.00 di sabato con la sfida Benevento-Atalanta. Due squadre in grande salute che stanno offrendo un eccellente calcio. Bel confronto tra gli allenatori Filippo Inzaghi e Gasperini.

Classico 4-3-2-1 per Filippo Inzaghi con Lapadula titolare e Sau che dovrebbe partire dalla panchina. Gasperini non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'ultima uscita con Zapata che guiderà, come sempre, l'attacco della Dea.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: F.Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini