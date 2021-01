Atalanta-Parma, probabili formazioni

5 Gennaio 2021

Atalanta e Parma si sfideranno domani alle ore 15.

L'Atalanta di Gasperini sfiderà in casa il Parma di Liverani reduce dalla pesante sconfitta contro il Torino. I nerazzurri non vogliono sottovalutare la gara e dovrebbero scendere in campo con gli stessi 11 che hanno battuto il Sassuolo.

Gli ospiti devono assolutamente tornare a fare punti, ma non potranno contare su Gervinho e Kucka. In attacco, chance per Karamoh e Brunetta dietro l'unica punta Cornelius, mentre Laurini, Gagliolo, Alves e Pezzella saranno i quattro di difesa.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: Sportiello, Rossi, Mojica, Moehle, Ruggeri, Caldara, Depaoli, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Laurini, Alves, Gagliolo, Gius. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Karamoh, Brunetta; Cornelius. Allenatore: Liverani. In panchina: Colombi, Busi, Valenti, Balogh, G. Ricci, Camara, Brugman, Sohm, Mihaila, Inglese.