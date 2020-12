Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

11 Dicembre 2020

Domenica alle 15 a Bergamo si affrontano per l'undicesima giornata di serie A Atalanta e Fiorentina.

Per i padroni di casa con la qualificazione agli ottavi di Champions League il peggio sembra passato, anche se Gomez potrebbe partire dalla panchina, ma stavolta solo per riposare. La squadra di Gasperini ha bisogno di punti in campionato per migliorare la propria classifica. Stesso obiettivo per i viola, che sono messi peggio e non possono commettere altri passi falsi. Prandelli opterà per un 4-3-3 con Callejon e Ribery esterni d'attacco.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler. Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Ger. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.