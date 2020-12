Antonio Conte-Christian Eriksen: De Canio spiega cosa non funziona

13 Dicembre 2020

Gigi De Canio, ex allenatore tra le altre di Napoli e Genoa, è intervenuto a 'Donne nel Pallone-Speciale 90 minuti', programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport. Il tecnico si è soffermato anche sul non facile rapporto tra Antonio Conte e Christian Eriksen.

"Conosco Conte, è stato il mio vice a Siena, perciò, dico con certezza che Antonio predilige i calciatori 'guerrieri' dotati di fortissima personalità, credo che stimi molto Eriksen ma non vede in lui quella grinta che cerca – ha sottolineato De Canio -. Il fatto di inserirlo comunque è un segno di fiducia che l’allenatore gli vuole dare per permettergli anche di maturare di più".