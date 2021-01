Ansia Milan, un altro big in infermeria

7 Gennaio 2021

Problema alla caviglia per Hakan Calhanoglu: a rischio la sua presenza contro il Torino in campionato.

Nuovo campanello d'allarme per il Milan, già martoriato dalle assenze, in vista del confronto contro il Torino di sabato in campionato (e, in prospettiva, alla partita si martedì in Coppa Italia, sempre contro i granata dell'ex Giampaolo): Hakan Calhanoglu ha riportato un problema alla caviglia nella partita di mercoledì sera persa contro la Juventus e la sua presenza nel prossimo incontro dei rossoneri è a rischio.

Secondo quanto riporta 'Sport Mediaset', lo staff medico del club di via Aldo Rossi sta verificando in queste ore le condizioni del turco. Se dovesse essere confermato il problema alla caviglia, il tecnico Stefano Pioli avrebbe un'assenza in più con cui dover fare i conti.

Al momento sono ai box Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia per infortunio, oltre ad Ante Rebic e Rade Krunic per la positività al Covid-19. Tornerà a disposizione per il match contro il Torino, invece, Sandro Tonali, reduce dal turno di squalifica.