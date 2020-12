Andrea Pirlo può sorridere: l’infermeria si svuota

30 Dicembre 2020

La squadra bianconera è tornata al completo agli ordini di Andrea Pirlo.

Cristiano Ronaldo è rientrato alla Continassa, pronto a riprendersi la Juventus.

Il fuoriclasse portoghese, insieme ad Adrien Rabiot, aveva goduto di un giorno di permesso, ma ora la squadra è tornata al completo agli ordini di Andrea Pirlo. In attesa dell'esito dei tamponi, i giocatori si sono allenati individualmente. Per la sfida di domenica contro l'Udinese, il tecnico bianconero avrà totalmente a disposizione anche Arthur Melo e Giorgio Chiellini che erano già in panchina contro la Fiorentina, mentre Matthijs de Ligt ha recuperato dall'affaticamento muscolare.

Buone notizie anche sul fronte Merih Demiral: il difensore centrale è guarito dalla lesione del muscolo femorale accusata contro la Dynamo Kiev nella sfida di Champions del 2 dicembre.