Allarme Milan: fuori due titolarissimi

15 Gennaio 2021

Due big rossoneri non si sono allenati con il gruppo a Milanello.

Ancora emergenza infortuni in casa Milan. Stefano Pioli in vista della trasferta di Cagliari rischia di fare a meno di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, due titolari inamovibili della formazione rossonera. I due non si sono allenati con il gruppo e sono quindi in dubbio per la partita della Sardegna Arena.

Il trequartista turco e l'esterno francese si vanno ad aggiungere a Leao, squalificato, e agli infotuni Saelemaekers, Bennacer e Gabbia, oltre a Rebic e Krunic, fuori per Covid. Contro il Cagliari dovrebbe invece rivedersi dal 1' Zlatan Ibrahimovic: Brahim Diaz potrebbe sostituire Calhanoglu sulla trequarti, mentre in fasca Diogo Dalot rimpiazzerà Hernandez.

Dovrebbe essere già a disposizione di Pioli l'ultimo arrivato, Meité, appena sbarcato dal Torino.