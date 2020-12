Alex Del Piero e Christian Vieri compagni di classe a Coverciano

3 Dicembre 2020

Tanti iscritti illustri al nuovo corso per il patentino di allenatori.

Nuova carrellata di iscritti al prossimo corso per allenatori Uefa A a Coverciano. Tra i tanti nomi illustri, spiccano quelli di Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Christian Vieri, tutti a caccia del patentino per allenare ai massimi livelli.

In classe ci saranno anche tanti altri ex giocatori del calibro di Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Alessandro Matri, Daniele Gastaldello.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo si era laureato la scorsa estate, con un voto finale di 107 su 110, secondo solo a Thiago Motta. Proprio su Pirlo, Del Piero a Sky si era espresso così dopo l'avvio di campionato un po' zoppicante dei bianconeri: "Pirlo? Essendo l'ultimo arrivato senza esperienza suscita un po' di invidia, poi c'è un discorso obiettivo di risultati in campionato. In Champions va tutto alla grande mentre in Serie A no, se ci fosse Sarri in panchina al posto di Pirlo come lo criticheremmo adesso? La Juventus più di tutti è un posto dove viene analizzato ogni cosa che succede".