A Firenze il pareggio è di rigore: 1-1

19 Dicembre 2020

Dopo le polemiche in settimana un pari di rigore tra Fiorentina e Verona.

Un calcio di rigore per il Verona, uno per la Fiorentina. Al Franchi finisce 1-1. Gli scaligeri vanno subito in vantaggio: Barreca travolge Salcedo e dal dischetto Miguel Veloso, dopo sei minuti di controllo Var, trasforma. A segno dagli undici metri anche Vlahovic, che si conquista il penalty (contatto con Gunter) e poi spiazza Silvestri.

Due reti nei primi venti minuti ma restano le uniche dell’incontro. Nella ripresa le opportunità migliori sono di Lazovic, su cui si salva Dragowski, e Milenkovic, che di testa sfiora il gol. La squadra di Juric sale a 20 punti in classifica, quella di Prandelli, che non ha ancora vinto da quando l’ex commissario tecnico della Nazionale è subentrato a Iachini, a 11.