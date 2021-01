Virtus sconfitta, Djordjevic bacchetta gli arbitri

23 Gennaio 2021

Virtus Bologna battuta 89-90 dalla Germani Brescia: le parole di Djordjevic e Buscaglia.

Il primo ko dopo cinque vittorie consecutive, fra campionato ed Eurocup, la sconfitta di sabato sera della Virtus Bologna non va giù a coach Sasha Djordjevic, che dopo l'89-90 subito in casa contro Brescia ha puntato il dito contro l'arbitraggio: "Devo dirlo e lo avrei detto anche vincendo: bisogna che gli arbitri rivedano questa partita, alcuni errori sono stati evidenti. Tanti contatti e mani addosso, in passato ci siamo confrontati fra allenatori e arbitri, ma adesso vorrei vedere la loro risposta in campo".

Parlando poi della prestazione dei suoi, il tecnico ha spiegato in conferenza stampa: "Prima della partita avevo parlato tanto della difesa, è la chiave. La disciplina difensiva deve esserci per tutti i 40 minuti, quando non c’è succede che gli avversari fanno il break. La coppa? Ci porta via tanta energia. Si è visto nel primo tempo. Abbiamo reagito alla grande nel terzo quarto, anche il quarto quarto è stato giocato con grande voglia di vincere. Ma alla fine non siamo riusciti a chiudere bene le ultime 2-3 azioni per portare la vittoria a casa".

Dall'altra parte, invece, c'è grande soddisfazione per coach Maurizio Buscaglia: "Per vincere queste partite dobbiamo giocar bene e sperare che gli avversari sbaglino qualcosa. Abbiamo avuto una buona presenza difensiva nei momenti importanti. Nel secondo tempo dovevamo rientrare meglio rispetto all’ultima partita, e ci siamo riusciti, senza mai demotivarci. Oggi c’era grande concentrazione, abbiamo lavorato come dei matti per due settimane".