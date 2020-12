Tommaso Baldasso, occasione per tanti

10 Dicembre 2020

Tutti i giocatori fino a ieri nel roster della Virtus Roma sono adesso svincolati: il più ambito è senz'altro Tommaso Baldasso.

Un free agent di lusso infiamma il mercato della pallacanestro italiana: con l'uscita di scena della Virtus Roma i componenti del roster si ritrovano improvvisamente svincolati e Tommaso Baldasso è senza dubbio l'uomo più ambito.

22enne nativo di Torino, Baldasso si è affermato in una realtà complicata come quella del club della Capitale. Con le sue qualità difficilmente resterà senza squadra per molto tempo: la società che più di ogni altra ha mostrato interesse è la Fortitudo Bologna, che tra l'altro ha la coperta molto corta nel ruolo di playmaker. Ma sono numerose le squadre che potrebbero tentare l'assalto a uno dei talenti più brillanti di questo inizio di stagione.

Il direttore sportivo della Effe, Marco Carraretto, non ha confermato né smentito l'interesse per Baldasso: "Potrebbe essere una soluzione che ci permetterebbe anche di risparmiare denaro – ha dichiarato dopo la sfida di Champions League, persa contro Bilbao -. Ma sarà il coach a valutare".