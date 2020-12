Sassari, Pozzecco non ci sta

20 Dicembre 2020

"Il risultato è bugiardo, contento e grato ai miei giocatori".

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco ha applaudito i suoi nonostante la sconfitta contro Milano: "Mi sembra di essere l’allenatore di una squadra di calcio, senza voler togliere nulla a Milano che ha chiaramente meritato la vittoria ma il risultato è bugiardo".

"Lo dico solo ed esclusivamente perché rispetto tutto quello che oggi i miei giocatori hanno fatto e quindi sono contento e grato a loro per aver giocato una partita di grande intensità contro una squadra competitiva. Siamo rimasti in partita fino a 5-6 minuti dalla fine del match, se fossimo riusciti a tenere duro ancora un paio di minuti probabilmente ce la saremmo giocata fino in fondo".

"Questo è il mio unico piccolo rammarico ma ripeto ho avuto segnali estremamente positivi e quindi sono contento della gara giocata”.