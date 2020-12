Pozzecco torna sullo scontro con Sardara

27 Dicembre 2020

"Siamo una squadra vera, mai come in questo momento da quando sono qui a Sassari" sottolinea il coach della Dinamo.

E’ tempo di consuntivi per Gianmarco Pozzecco. "Di quest’anno che finisce mi porto via soprattutto i rapporti umani e l’incazzatura con il presidente Sardara che si è poi risolta nel migliore dei modi" racconta al termine della vittoriosa gara della Dinamo Sassari sulla Germani Brescia.

"Ci sono varie considerazioni da fare su questa partita – aggiunge il coach dei sardi -: la prima è che nella pallacanestro di oggi c’è equilibrio, il valore delle squadre è simile e ogni squadra è capace di giocare un’ottima pallacanestro e bisogna accettare che il fattore casalingo è quasi inesistente senza il pubblico, infatti all’inizio Brescia ha giocato una partita stratosferica e noi abbiamo subito. Poi voglio sottolineare che noi siamo una squadra vera, mai come in questo momento da quando sono qui a Sassari, ho un rapporto clamoroso con il presidente e con il mio staff, mi fido ciecamente di loro e oggi ho lasciato spazio nel secondo tempo come era già successo a Cremona".