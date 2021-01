Pozzecco incrocia le dita per Devecchi

10 Gennaio 2021

Il coach di Sassari ha parlato dopo la vittoria contro Cantù.

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco ha aggiornato i tifosi sull'infortunio di Jack Devecchi: "Questa è una vittoria che dedichiamo al nostro capitano. E' una persona straordinaria, stiamo incrociando le dita, e lo faremo fino alla risonanza magnetica di lunedì verso l'una".

"Ci auguriamo che non sia nulla di grave, ma siamo convinti che, essendo un uomo con attributi, ritornerà più forte e più capitano di prima. Io ho bisogno di lui, è un punto di riferimento per me e il mio staff. Ci affidiamo a lui ogni giorno per valutare lo stato di salute e di stanchezza dei compagni", sono le parole riportate da Sportando.