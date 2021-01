2 Gennaio 2021

Varese va a Trieste dopo il ko interno con Treviso.

Massimo Bulleri vuole voltare pagina a Trieste. “Dopo il ko di domenica scorsa, non si può dire che sia stato un inizio di settimana semplice – dice il coach di Varese -. Ciò nonostante sono contento di aver trovato da parte dei ragazzi grande disponibilità e grande voglia di voltare pagina per provare ad invertire il trend già da domenica. Mai come adesso dobbiamo essere concentrati su noi stessi e su come riuscire a fare quel piccolo passo che ci manca per tornare a sorridere. Domenica scorsa, a parte quel sciagurato frangente del terzo quarto, abbiamo fatto una grande partita, così come avevamo ben figurato la settimana prima sul campo di Venezia”.

“Siamo consapevoli che di fronte avremo un'avversaria che merita tutto il nostro rispetto e la nostra considerazione, ma credo che in questo momento le riflessioni siano da fare esclusivamente su noi stessi – aggiunge Bulleri -. La chiave su cui dobbiamo lavorare è la costanza di rendimento; dobbiamo limare le curve negative, perché quando andiamo in down ci costa troppo. Se riusciremo a fare questo, vedremo quale sarà il risultato”.