Martino: “Olimpia, campioni ma non solo”

16 Gennaio 2021

La Unahotels Reggio Emilia è pronta ad iniziare il girone di ritorno: nel lunch match di domani alle ore 12 i biancorossi scenderanno in campo sul parquet della capolista Olimpia Milano.

“Veniamo da una buona settimana di allenamenti, un buon auspicio per iniziare un mese fitto di impegni come quello che ci attende – ha affermato il tecnico Antimo Martino -. Partiamo dalla sfida con Milano: una partita difficile contro una squadra in un ottimo momento di forma. Al di là dei tanti campioni che annovera tra le sue fila, quello che colpisce dell’Olimpia è la solidità e la qualità di gioco espressa. Per quel che ci riguarda, l’arrivo di due nuovi giocatori ci sarà di grande aiuto da qui in avanti, ma dobbiamo avere l’intelligenza di inserirli in maniera graduale: la stagione è lunga e non dobbiamo affrettare i tempi”.

La sfida verrà trasmessa su Eurosport Player e diretta dalla terna arbitrale composta da Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Sergio Noce.