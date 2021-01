Il Barcellona mette i bastoni tra le ruote a Heurtel

19 Gennaio 2021

Il Barcellona mette i bastoni tra le ruote a Thomas Heurtel.

Ufficiale la separazione, ma si dice che i catalani abbiano preteso che non firmasse subito per il Real Madrid, come pare fosse negli intendimenti della guardia francese secondo quanto riferisce la stampa spagnola.

Heurtel era legato ai blaugrana fino al termine dell’annata e c’era un’opzione per quella successiva. Per indossare la canotta bianca dovrà aspettare la prossima stagione.