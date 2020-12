Fortitudo Bologna: c’è già il sostituto di Meo Sacchetti

7 Dicembre 2020

L'avventura di Meo Sacchetti sulla panchina della Fortitudo Bologna è finita prima del previsto. Il coach, con tanto di comunicato ufficiale della società, è stato sollevato dall'incarico.

“Fortitudo Pallacanestro comunica di avere sollevato Meo Sacchetti dall’incarico di allenatore della prima squadra della Fortitudo Lavoropiù. A coach Sacchetti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La squadra sarà temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo”.

In realtà, ci sarebbe già il nome del sostituto di Meo Sacchetti. Il nome giusto sarebbe quello di Luca Dalmonte. In passato, ha già lavorato, come assistente alla Effe (dal 1993 al 1997). Vanta tantissime esperienze, anche come vice, in Nazionale, di Scariolo e Messina (dal 2010 al 2016). Si attende solo l'ufficialità da parte della società.