Fletcher alla carica: “Voglio riscattarmi”

29 Dicembre 2020

Il Pistoia Basket 2000 ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tre'Shaun Javon Fletcher. Lo statunitense, reduce dall'avventura alla Fortitudo Bologna, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al termine della stagione. Quella alla Giorgio Tesi Group Pistoia sarà la sua seconda esperienza italiana.

Nato a Monroe (Washington) il 5 ottobre 1994, cresciuto a Wilmar (Arkansas), Fletcher è una guardia-ala di 202 cm per 93 kg. Ha frequentato la Lincoln High School per poi trasferirsi all’Università del Colorado, dove ha trascorso un triennio caratterizzato da numeri e statistiche sempre crescenti. Nella stagione 2017-18, con la Toledo University, ha mantenuto una media di oltre 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist per partita, guadagnandosi la palma di miglior giocatore dell’anno della Mid American Conference. Esterno duttile dalla mano educata, mancino, capace di occupare senza problemi lo spot di guardia e ala piccola, nell'annata successiva è stato impegnato in G-League con i Salt Lake City Stars, affiliati agli Utah Jazz. Proprio con i Jazz ha disputato la seguente Summer League, salvo poi optare per l'avventura oltreoceano all’Ura Basket. Quella nel massimo campionato finlandese è stata la sua prima esperienza in Europa, dove si è messo in evidenza con oltre 18 punti e 7 rimbalzi a partita. Scelto in estate dalla Fortitudo Bologna, con la maglia biancoblù Fletcher ha messo insieme 10 presenze con 7.3 punti (con ottime percentuali, 40% da due e 47% da tre) e 3.7 rimbalzi di media in 20' di utilizzo.

"Sono davvero eccitato per questa nuova avventura a Pistoia – ha detto Fletcher -. Ho parlato con il coach, vuole che il mio arrivo rappresenti una scintilla per tutta la squadra. So bene che cosa si aspetta da me in campo: devo segnare, giocare duro e aiutare i compagni in ogni situazione per portare a casa la vittoria. Personalmente voglio riscattarmi e allo stesso tempo aiutare il club a risalire in classifica, dimostrando tutto quello che sono capace di fare".