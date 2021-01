Fernando Marino finisce in castigo

18 Gennaio 2021

Fernando Marino inibito fino al 27 gennaio 2021.

Un solo provvedimento, da parte del Giudice Sportivo, dopo le partite della prima giornata di ritorno della massima serie maschile di basket: riguarda il presidente della Happy Casa Brindisi, Fernando Marino: per lui è scattata l’inibizione per dieci giorni, fino al 27 gennaio 2021, per essere entrato in campo a fine gara e aver rivolto agli arbitri una frase irriguardosa e protestataria.

L’episodio è accaduto al termine della gara casalinga persa dalla formazione pugliese contro la Reyer Venezia.