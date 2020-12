Eugenio Dalmasson: “Problema di condizione”

16 Dicembre 2020

"Noi in questo momento facciamo sicuramente molta fatica" dice il coach dell'Allianz Trieste.

Eugenio Dalmasson, coach dell’Allianz Trieste, ha commentato la sconfitta della formazione giuliana a Desio, sul parquet della Acqua San Bernardo Cantù.

"Complimenti a Cantù che stasera ha avuto il piglio giusto per vincere la partita – ha raccontato -. Noi in questo momento facciamo sicuramente molta fatica, anche se un passettino in avanti lo abbiamo fatto; ma a livello agonistico, in questo momento, fatichiamo a contenere la corsa e la fisicità degli avversari. Stasera, appunto, si è visto tutto questo, e Cantù è stata brava a farlo vedere. Non ci resta che tornare a lavorare per recuperare velocemente la condizione fisica migliore".