David Logan insidia Luis Scola

17 Dicembre 2020

Un David Logan così non si era mai visto. Nel recupero dell’ottava giornata ha messo a referto 26 punti in 30 minuti nella gara vinta dalla De’ Longhi Treviso sulla Vanoli Cremona per 101 a 90. Per Logan, con 210 punti in 10 gare, è il miglior inizio di stagione nei 5 campionati giocati in Italia.

La sua miglior stagione fino a ora era stata quella del 2015/16 con la Dinamo Sassari: aveva realizzato 169 punti nelle prime 10 gare. Ora è uno dei due giocatori nella classifica marcatori con almeno 20 punti segnati di media (21.0), l’altro è Scola con una media di 23.1.