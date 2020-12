Caso Markovic, la Virtus si interroga

8 Dicembre 2020

Luca Baraldi, intervenuto a Radio108basket, ha cercato d fare chiarezza su quanto successo nelle ultime concitate ore.

“Per tutto il mondo Virtus, per i tifosi come per noi responsabili della società, l’unico obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Come in tutte le famiglie ci possono essere burrasche da cui si esce volendosi più bene di prima, quel che conta è parlarsi” ha detto, soffermandosi sul reintegro di Djordjevic.

Resta la patata bollente Stefan Markovic, che non è andato leggero sui social. “Virtus al momento non ha preso nessun provvedimento nei suoi confronti – ha specificato l’ad bianconero -. Sta facendo valutare dai suoi legali la portata delle sue dichiarazioni, con Sasha decideremo di prendere provvedimenti come da regolamento interno e da Legabasket, ma non ci saranno uscite dalla rosa o rescissioni“.