Buscaglia: “A Sassari sfida utile”

26 Dicembre 2020

Maurizio Buscaglia consapevole delle difficoltà di una sfida del genere.

Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia, gara della tredicesima giornata del campionato di Serie A, si gioca domenica 27 dicembre alle ore 12.00 al PalaSerradimigni di Sassari. "Ci aspetta una partita che ha tantissimi spunti, a cominciare dal nostro desiderio di essere forti e continui per 40′, su entrambi i lati del campo – il pensiero del coach dei lombardi Maurizio Buscaglia -. Vogliamo avere una crescita del punto di vista del controllo del gioco e giocare fuori casa, su campi così difficili come quello di Sassari e contro squadre così attrezzate come la Dinamo, è qualcosa che ci torna utile in un momento come questo".

"Affrontiamo una squadra che ha atletismo, profondità e pericolosità dal perimetro: quella di domenica sarà una di quelle partite che necessitano di grande concentrazione per 40′, con duelli in tutte le zone del campo – conclude l’allenatore della Germani -. Dobbiamo dare il nostro massimo impegno sul campo e cercare di alzare il livello e migliorare quelli che al momento sono i punti cruciali del nostro gioco, come la difesa, il controllo dei rimbalzi e la condivisione del pallone".