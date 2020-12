Brindisi ancora ko, Vitucci spiega perché

27 Dicembre 2020

Cremona si impone 96-94 nel posticipo di Serie A.

Seconda sconfitta consecutiva per Brindisi, che dopo il ko con Pesaro cede in trasferta a Cremona per 96-94 nel posticipo, scivolando a quattro punti dall'Olimpia Milano capolista. Queste le parole di coach Frank Vitucci nel dopo gara: "Cremona ha vinto con merito, anche in funzione della nostra difesa al di sotto della media, specie nelle situazioni di uno contro uno. Segnare 94 punti ma subirne 96 vanifica il primo dato", sono le dichiarazioni riportate da Sportando.

"Abbiamo avuto qualche problema di falli, specie un tecnico sanzionato a Harrison che lo ha mandato fuori giri. Abbiamo lasciato troppo l'iniziativa all'avversario, che ha vinto meritatamente".