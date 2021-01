Biella nuova tappa italiana di Jeffrey Carroll

25 Gennaio 2021

Per lui a Treviso 5,6 punti e 2,6 rimbalzi di media a gara in 20’.

La Edilnol Pallacanestro Biella ha annunciato l'ingaggio fino al termine della stagione 2020/21 di Jeffrey Carroll.

Classe 1994, 198 cm per 99 kg, nativo della Virginia, Carroll frequenta il college nella prestigiosa Oklahoma State: nella sua stagione da junior con la canotta dei Cowboys viene inserito nel Second-Team della All-Big 12 (17.5 punti e 6.6 rimbalzi a gara), mentre nella stagione da senior è nominato nel Third-Team (15.4 punti e 6.2 rimbalzi a gara). Nel 2018 i Los Angeles Lakers lo inseriscono nel loro roster per la Summer League e lo firmano con un Exhibit-10 contract. Nella stagione 2018/2019 Carroll viene mandato ai South Bay Los Angeles in G-League, franchigia affiliata ai Lakers, viaggiando a 9.7 punti in poco più di 20 minuti in campo (24 partite giocate). Sbarca in Italia nel 2019, approdando a Bergamo in Serie A2 dove viaggia a 17,9 punti e 6,3 rimbalzi di media a gara. La bella stagione giocata in Lombardia lo eleva alla massima serie del basket italiano: a Treviso 5,6 punti e 2,6 rimbalzi di media a gara in 20’.