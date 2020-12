Basket: impresa Brindisi, battuta Milano

13 Dicembre 2020

Clamoroso al Forum. Nel big match dell’11a giornata del massimo campionato di basket italiano, Milano si arrende a Brindisi (88-82 il finale). Per la squadra di coach Messina si tratta del primo stop stagionale in campionato. Una sconfitta che permette proprio a Brindisi di agganciare l’Olimpia in testa alla classifica di Serie A.

La squadra di coach Messina paga l’assenza di Rodriguez e il turno di riposo concesso a Delaney e Hines. Grande equilibrio in campo. Milano prova a scappare nel secondo quarto ma i pugliesi rispondono colpo su colpo. I milanesi tirano malissimo dalla lunga distanza mentre gli ospiti, trascinati da un favoloso Harrison, riescono a scappare via nel quarto periodo, portando a casa una vittoria di importanza capitale. Decide un super Harrison (20 punti).

Per Milano non c’è neppure il tempo di analizzare cosa non ha funzionato. In settimana due impegni in Eurolega, entrambi a Istanbul. Prima la sfida con il Fenerbahce (ex squadra di Datome), poi la sfida con l’Efes.