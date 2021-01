Mondiali hockey ghiaccio, cambia la sede

18 Gennaio 2021

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio allenata da coach Greg Ireland è inserita nel girone B del Mondiale Top Division.

Il Consiglio direttivo della IIHF (International Ice Hockey Federation) ha deciso che i prossimi Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio, in programma dal 21 maggio al 6 giugno 2021, non si disputeranno a Minsk. La capitale della Bielorussia era una delle due città ospitanti del torneo assieme a Riga, in Lettonia. La decisione sulla location definitiva del Mondiale Top Division, al quale parteciperà anche l’Italia, verrà presa dal Consiglio direttivo della IIHF nel corso delle prossime settimane. L’idea è quella di accorpare i due gironi, inizialmente previsti a Minsk e Riga, in un’unica sede, al fine di limitare gli spostamenti da parte delle squadre e garantire in maniera più semplice il rispetto dei protocolli di sicurezza legati al Covid-19.

Non è scontato che la location definitiva del Mondiale sia Riga: vi sono infatti anche altre opzioni sul tavolo, e il tutto verrà valutato al termine di una serie di confronti fra la IIHF e le singole federazioni nazionali. “Noi ci atterremo e rispetteremo le decisioni della federazione internazionale, che ritengo si sia mossa sino a questo momento nella giusta direzione per tutelare al massimo l’aspetto sportivo di un torneo importante come il Mondiale Top Division”, sottolinea il presidente della FISG (Federazione italiana sport ghiaccio), Andrea Gios.

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio allenata da coach Greg Ireland è inserita nel girone B del Mondiale Top Division, quello inizialmente in programma a Riga. Avversari degli azzurri, nel torneo in programma dal 21 maggio al 6 giugno, saranno Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakhstan.