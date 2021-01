Filippo Tortu positivo al Coronavirus: le sue condizioni

3 Gennaio 2021

Il velocista azzurro: "Nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo".

Filippo Tortu è risultato positivo al Coronavirus: è stato lo stesso atleta azzurro a comunicarlo attraverso i suoi profili social: "Nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo. Ho svolto il sierologico, i cui risultati mi verranno consegnati tra domani e martedì".

Il velocista azzurro, finalista ai Mondiali 2019 sui 100 metri, sta impostando in queste settimane la sua preparazione per le Olimpiadi di Tokyo: "Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene. La priorità è fare stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo".