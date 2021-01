NBA, vittoria dei big three dei Nets

24 Gennaio 2021

Spettacolo del trio Durant-Irving-Harden contro Miami

I Miami Heat sono stati battuti dai Brooklyn Nets (128-124). Il tridente delle meraviglie dei Nets ha dato spettacolo: 31 punti Durant, 28 punti Irving, 12 punti e 11 assist per Harden. In totale, 71 punti sui 128 totali segnati dalla squadra di coach Nash portano la firma dei big three.

Nelle altre partite da notare il nuovo record di Curry che, nella sconfitta contro i Jazz) è diventato il secondo di sempre nella classifica dei canestri da tre segnati. Superato Miller, ora punta al primo posto assoluto che è nelle mani di Allen (distante 411 canestri).