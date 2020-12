NBA: rinviata Houston-OKC, sospeso Harden

24 Dicembre 2020

L'NBA alle prese con il primo rinvio ufficiale causa Covid-19

La gara Houston-OKC è stata rinviata. Il motivo? I Rockets, causa Covid-19, hanno a disposizione meno di otto giocatori e, di conseguenza, non sono nelle condizioni di poter scendere in campo contro i Thunder.

Problemi soprattutto per Harden. Come ha fatto sapere la stessa NBA, il Barba è stato sospeso per aver violato il protocollo sanitario. L'ennesimo momento no per Harden che, da tempo, continua a manifestare la voglia di cambiare aria e lasciare Houston.