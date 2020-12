NBA preaseson: Curry subito in grande spolvero

18 Dicembre 2020

Steph Curry, reduce da nove mesi di stop, è già in grande spolvero.

Brilla il talento di Steph Curry. Il due volte MVP sembra già essere al top della forma. Nella gara di preaseason NBA vinta dai Golden State Warriors sui Sacramento Kings (113-109 il finale), Steph Curry ha dato spettacolo.

L'asso dei Warriors ha messo a segno 29 punti (6/13 da tre) in 29 minuti di gioco. Di fatto, un punto al minuto. Considerata l'assenza di Thompson (tendine d'Achille, out per tutta la stagione), avere un Steph Curry in queste condizioni è un lusso per i Warriors.