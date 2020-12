NBA, pesanti tonfi per Bucks e Nets

28 Dicembre 2020

Cadono Nets e Bucks, incredibile sconfitta dei LA Clippers

Tra i risultati della notte NBA, oltre alla clamorosa vittoria di Dallas sui LA Clippers (124-73 il finale, +51 per i Mavs di Doncic), fanno notizia le sconfitte di due big dell'Est, ovvero Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks.

I Nets perdono in volata con gli Hornets (106-104). Non basta un Durant da 29 punti. Prima sconfitta per Brooklyn in stagione (2-1 il record). Malissimo i Bucks, travolti dai Knicks (130-110, 27 punti per Antetokounmpo).