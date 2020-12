NBA, Harden fa chiarezza sul suo futuro

17 Dicembre 2020

Negli Stati Uniti, e in particolare tra i fan dell'NBA, non si parla d'altro che del futuro di James Harden. Il Barba pare destinato a lasciare gli Houston Rockets. La sua voglia di cambiare squadra sarebbe chiara.

Dopo tante indiscrezioni, il Barba ha deciso di rispondere circa il suo futuro: "In questo momento, sono concentrato solo su dove sono adesso. Posso solo concentrarmi su me stesso e lavorare per essere il miglior Harden possibile", le parole dell'All Star dei Rockets riportate da ESPN.

Apparso ancora in ritardo di condizione fisica, il Barba, per il momento, non sembra pensare ad una trade. I compagni non ci pensano più di tanto: "Evito di chiederglielo perchè sono affari suoi", il commento del nuovo compagno John Wall. Il general manager dei Rockets Rafael Stone ha dichiarato di non aver avuto, recentemente, nessuna conversazione con il Barba.