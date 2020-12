NBA, buon inizio di Melli e Gallinari

24 Dicembre 2020

Gallinari e Melli non tradiscono alla prima stagionale

Tante le emozioni nelle notte NBA. Grazie a 13 punti di Gallinari, Atlanta si impone su Chicago (124-104). Bel successo anche di New Orleans (113-99 ai danni di Toronto). Melli in campo per 14' (zero punti).

Nelle altre gare, da registrare la sconfitta di Milwaukee (122-121 a favore di Boston), nonostante i 35 punti di Antetokounmpo. Non sorride neanche Westbrook: tripla doppia ma sconfitta dei sui Wizards contro i 76ers (113-107).