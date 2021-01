Subito Top Ten per Francesco Molinari

25 Gennaio 2021

Tra pochi giorni si torna in campo per il Farmers Insurance Open.

Top ten per Francesco Molinari a The American Express, a La Quinta, in California, nel torneo del PGA Tour. Il torinese, che sembra essersi lasciato alle spalle il 2020, ha chiuso all’ottavo posto (69, 66, 69, 70).

La vittoria è andata a Si Woo Kim, 25enne sudcoreano che partiva al comando dopo il terzo giro. L’asiatico è tornato alla vittoria dopo il The Player Championship del 2017 ma fisicamente non è ancora al 100%. “Non sono riuscito a dormire bene sabato notte a causa del mal di schiena” ha tenuto a sottolineare nel corso della premiazione.

