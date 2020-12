Vincenzo Nibali, una preparazione mai vista

9 Dicembre 2020

Vincenzo Nibali ha già iniziato a prepararsi per un 2021 da protagonista.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il 36enne siciliano della Trek-Segafredo non era era stato così costante nel lavoro in palestra come in questo periodo. Si appoggia al Rehability di Lugano, centro di fisioterapia e medicina sportiva dove si trova benissimo. Ci va tre volte alla settimana, due giorni con un circuito su resistenza e forza massima e un giorno a corpo libero (forza esplosiva). E ha già effettuato i primi test su strada con l'allenatore Paolo Slongo, sulle strade innevate del Ticino.

Per il primo ritiro con la squadra, bisognerà invece attendere, visto che la sua squadra, come molti altri team di prima fascia, lo ha spostato a gennaio. In particolare, sarà dal 9 al 25. Ci sarà anche Antonio Tiberi, il 19enne laziale iridato jr della crono 2019 (pupillo dello Squalo) che è pronto a diventare professionista.

Vincenzo Nibali intanto è tra i protagonisti del Premio “Coraggio e Avanti”. Si tratta di un riconoscimento che da 17 anni il gruppo degli Amici del Ciclismo della Comunità La Famiglia organizza presso il convento dei Padri Carmelitani di S.Lucia alla Castellina, vicino a Sesto Fiorentino. Ovviamente vista la pandemia, per quest'anno si tratta di una cerimonia virtuale e non in presenza.

Il premio è stato assegnato al campione del mondo della prova a cronometro Filippo Ganna (Ineos) e al suo direttore sportivo, Matteo Tosatto, proclamato “Ammiraglio d’Oro”, mentre Vincenzo Nibali è stato insignito del “Premio Over 35”.