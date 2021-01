Vincenzo Nibali, sogno a Cinque Cerchi

16 Gennaio 2021

Vincenzo Nibali si dice pronto a mettere da parte il Tour de France qualora dovesse presentarsi l'occasione olimpica.

Dal ritiro di Denia, in Spagna, Vincenzo Nibali esprime il desiderio di pensare ad una corsa per volta, e anche se gli obiettivi dichiarati restano Giro e Tour, è pronto a fare un'importante eccezione per partecipare ad un altro grande evento di questa stagione, la gara in linea dei Giochi Olimpici.

"Lavorerò in funzione di Giro e Tour, gli impegni più importanti della mia stagione – ha dichiarato Nibali nel corso di un'intervista al 'Quotidiano Nazionale' -. Vado in Francia perché è la gara più seguita al mondo, vale più di una classica. Poi sappiamo che il Tour ci sarà, mentre nessuno sa cosa potrà esserci dopo. Lasciarlo in anticipo per andare a Tokyo? Può succedere, perché la differenza di fuso col Giappone è notevole: fra la conclusione di Parigi e la gara olimpica ballano appena sei giorni. E' prematuro dirlo. La prima speranza è che il Covid, comunque, dia tregua al mondo".

Già concentrato sul 2021, Nibali non sente per nulla vicino il momento dell'addio. Alla domanda in merito, lo Squalo ha risposto con chiarezza: "Non mi sono dato una scadenza, dipende da come andrà quest'anno. Far calcoli sul mio addio alle corse è un gioco inutile: deciderò io quando sarà il momento e sarò io a comunicarlo a tutti".

Prima, comunque, c'è da pensare alla stagione che sta per prendere il via: "Mi auguro sia migliore del precedente, decisamente da cancellare. E' stato difficile da decifrare, ogni corsa ha cambiato data rispetto a quella tradizionale. Fa parte del passato, ora mi concentro sul futuro".