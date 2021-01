Vincenzo Nibali fa una promessa ai tifosi

13 Gennaio 2021

Lo Squalo prepara la riscossa dopo un 2020 difficile: "Mai più un anno a zero tituli".

Vincenzo Nibali torna in sella con la speranza di dimenticare al più presto il 2020: "Più che altro vorrei cancellarlo, non ripensarci affatto. Mi ha scombussolato la preparazione e anche in corsa è stato così difficile da decifrare. Era dal 2011 che non chiudevo un'annata senza nemmeno un successo, anche se poi per quell'anno me lo assegnarono a tavolino. Direi che con gli "zero tituli" può bastare (ride)".

"Ora speriamo che il virus ci lasci lavorare per ritrovare un minimo di normalità. L'obiettivo principale? E' il Giro, abbiamo studiato una marcia di avvicinamento calibrata sulla corsa rosa Poi aggiusteremo il tiro settimana dopo settimana, ma farò molte gare in preparazione del Giro per mettermi sulla rotta giusta".

Nel 2020 tanti giovani sono esplosi: "Indubbiamente è stato il loro anno, ma io non darei per finito nessuno. Qualcuno l'ho visto di persona, per esempio Tao Geoghegan Hart al Giro, mentre altri non li conosco per niente, come Pogacar. Magari ci incontreremo presto".

Nibali parteciperà anche al Tour: "E' perfetto come avvicinamento ai Giochi. Anche se non hai ambizioni di classifica, ti dà sempre qualcosa in più rispetto alla gara di un giorno e lo dimostra il Mondiale dell'anno scorso, quando a Imola tutti quelli che erano stati in Francia si sono giocati il titolo. Il Tour è il Tour anche per questo".

Le Olimpiadi: "Sono qualcosa di unico. Ho pensato a lungo alla caduta di Rio nel 2016, senza quell'incidente ora staremmo qui a parlare di una grande storia. Invece ho riportato una doppia frattura".